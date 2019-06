CSU stellt sich quer und fordert Nachprüfung

Die CSU im Rathaus, die mit FDP und Bayernpartei gegen den Beschluss gestimmt hat, versucht nun, die Abschaffung der Parkplätze noch zu verhindern. Sie fordert eine "Nachprüfung" in der nächsten Vollversammlung am 26. Juni. Dass sich am Abstimmungsverhalten der Fraktionen dort noch Wesentliches ändert, ist allerdings kaum zu erwarten.