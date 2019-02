Bogenhausen - Die Deutsche Bahn Netz AG will bis 2030 die Daglfinger und Truderinger Kurve ausbauen und so drei Bahnstrecken verknüpfen, die stark vom Güterverkehr genutzt werden. Die Züge zwischen bayerischem Chemiedreieck, Münchner Nordring und Brenner könnten so effektiver gesteuert werden. Der Bogenhauser Bezirksausschuss (BA) findet das zwar sinnvoll, fordert aber eine andere Planung als die von der Bahn vorgelegte.