Womöglich fiel die Strafe des FC Bayern auch deshalb so drastisch aus, weil man im Streit mit den Fans ein Zeichen setzen wollte. Es nicht mal drei Wochen her, als am bislang letzten Bundesliga-Spieltag vor der Corona-Zwangspause deutschlandweit ein offener Streit in den Stadien entbrannt war. Auslöser des Konflikts zwischen Fans, Vereinen und DFB war ein Protestbanner von Bayern-Ultras gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp in der Woche zuvor.

Eine von allen Seiten überhitzt geführte Debatte, die einem in diesen Tagen vorkommt, als wäre sie aus einer anderen Zeit.