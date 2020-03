ProSieben zieht mit RTL gleich Wegen Coronavirus: "The Masked Singer" findet ohne Publikum statt

Nach RTL zieht jetzt auch ProSieben nach: Der Sender gab am Donnerstagabend via Twitter bekannt, dass die in den nächsten Tagen geplanten Live-Shows vorerst wegen des Coronavirus' ohne Publikum stattfinden werden. Vorsicht sei der beste Schutz vor Covid-19, heißt es in der Mitteilung. Betroffen ist davon zunächst "Joko & Klaas gegen ProSieben", "Wer schläft, verliert", "Late Night Berlin" und auch die Erfolgsshow "The Masked Singer" am kommenden Dienstag (17. März).