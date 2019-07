Jochen Schweizer sucht Geschäftsführer

Elf Bewerber begeben sich in den Kampf um den "Traumjob". In der Sendungen müssen sie sich körperlichen Aufgaben wie Fallschirmspringen oder surfen stellen. Am Ende soll dann der perfekte Kandidat für eine Stelle als Geschäftsführer im Unternehmen von Jochen Schweizer gefunden werden.