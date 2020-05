Nick damals zur "Bild": "Mein Sohn lebt schon länger in England als in Deutschland. Der Nachname Nick hat dort stets zu Konfusionen geführt, weil es ein weit verbreiteter Vorname ist. Aus diesem Grund musste mein Sohn überall die Geburtsurkunde vorlegen. Jetzt heißt er endlich so, wie es seiner Herkunft entspricht." Der heute 23-jährige Oscar besuchte in England erst ein Internat, dann die Uni.