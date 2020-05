Was ist über das Privatleben von Bastian Yotta bekannt? Der Ex-Dschungelcamper, der mit richtigem Namen Bastian Josef Gillmeier heißt, gibt sich dahingehend mysteriös. Er wurde in Landshut geboren, war Versicherungsmakler bei seinem Vater und bereits zwei Mal verheiratet. Der 43-Jährige hat auch zwei Kinder.