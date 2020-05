Für das Dating-Format "Adam sucht Eva" zog er 2016 vor den Kameras blank. Kein Problem für den Ex-Politiker, für den Zurückhaltung ein Fremdwort ist: "Was die Leute in Deutschland über mich denken ist mir scheißegal, deshalb kann ich hier die Sau rauslassen", äußerte er sich damals über seine Teilnahme an der Nackt-Sendung.

Ronald Schill heute: Hat er eine Frau oder Freundin?

Ronald Schill machte nie einen Hehl aus seiner Leidenschaft für schnellen Sex und schöne Frauen. So gibt er in seiner Biografie an, mit Richterinnen, Anwältinnen, Protokollführerinnen und "sonstigen Mitarbeiterinnen" am Arbeitsplatz Sex gehabt zu haben.

Auch als Pensionär hat er diese Einstellung nicht geändert: "Ich bin kein Typ für eine monogame Beziehung", sagt er in einer "Goodbye Deutschland"-Folge von 2018. Damals lebte er mit gleich zwei "Gespielinen" in seinem Haus in einer Favela Brasiliens. Über seinen aktuellen Beziehungsstatus gibt es keine aktuellen Informationen.

