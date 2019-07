L’Atelier-Chef Thierry Leoncelli: Tod mit 54 Jahren

Thierry Leoncelli war wie ein Fels in der Atlantik-Brandung – und versetzte seine Gäste in der Westenriederstraße nicht nur für ein paar Stunden in seine Heimat, die Bretagne, sondern gab ihnen zwischen Crémant Rosé von Gérard Depardieu, fabelhafter Quiche Lorraine und delikaten Meeresfrüchten stets das Gefühl, dass es das Leben gut, nein, vielmehr: bestens mit einem meinen kann.