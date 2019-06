Promis gegen den Krebs Emotionale "Pink Vernissage" in München

Besonders wichtig ist der 20-Jährigen, ihre Kultur immer bei sich zu tragen, und zeigt stolz ihr erstes Tattoo: "Das hier ist ein Ohm-Zeichen, was für den Hinduismus steht. Darüber wird der Rüssel unseres Elefantengottes Ganesha symbolisiert sowie unsere Göttin der Frauen." Sie findet es cool, dass heute Tattoos längst auch in der Modewelt angekommen sind: "Bella Hadid hat eines und viele, viele andere. Wir hatten ja in der Show auch eine Kandidatin, die ein riesengroßes 'Precious' auf dem Bauch trägt, was mit ihrer Familienvergangenheit zu tun hat." Von dem Event ist sie begeistert, "weil die Kunst eine Geschichte erzählt und den Frauen sehr viel Kraft gibt."

Tattoo-Designer David Allen: "Ich möchte, dass sich Frauen wieder lieben lernen"

Allen ist ein besonderer Künstler, denn er hat sich darauf spezialisiert, Frauen zu tätowieren, die ihre Brust verloren haben. "Wenn wir uns das erste Mal treffen, sehen sie sich als dieser Mensch, dem etwas fehlt. Und dann geht man auf eine Reise zusammen, ich lerne sie kennen und versuche, diese Stelle ihres Körpers, die ihnen so viel Traurigkeit bereitet, in ein Kunstwerk zu verwandeln. Ich möchte, dass sich Frauen wieder lieben lernen."

"Es kann jeden Menschen treffen, und wir sollten mehr darüber sprechen", findet DKMS-Life-Geschäftsführerin Ruth Neri. "Persönlich bin ich fasziniert davon, wie viel Social Media bewirken kann. Es gibt Frauen wie Marlene Bierwirth, die sich der Welt in Videos und Tagebucheinträgen geöffnet hat, heute schauen ihr 160.000 Menschen zu. Du denkst, du bist allein und merkst dann: 'Wow, so viele Menschen sind für dich da, die du vorher noch nie getroffen hast.'" Das bekräftigt auch Tanja Lösching, PR Managerin von ghd: "Für uns ist das ein Herzensprojekt seit 2012, und es ist einfach schön zu sehen, wie viel Interesse hier in Gesprächen von Journalisten und Influencern an diesem Thema entsteht. Ich glaube, der Mensch muss wieder öfter im Vordergrund stehen."