Promi-Kandidaten: Diese Stars ziehen ins Dschungelcamp

Jetzt scheinen die Teilnehmer angeblich festzustehen. So will "Bild" bereits erfahren haben, wer die zwölf Kandidaten des Dschungelcamps 2019 sind. Bestätigt ist allerdings noch nichts. Offiziell gibt RTL die Kandidaten erst im Januar bekannt. Heiße Favoritin ist Sexpertin Leila Lowfire und die Ex-"Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin Doreen Dietel.