Der 25-Jährige wechselt von der NHL-Organisation der Calgary Flames nach München. Zwischen 2010 und 2018 absolvierte er 386 Partien in Deutschlands höchster Spielklasse für die Nürnberg Ice Tigers. EHC-Trainer Don Jackson sagte über die Neuverpflichtung: "Yasin passt perfekt in unser Team, jetzt und in Zukunft. Er ist ein exzellenter Spieler, hat mit seinen 25 Jahren schon viel erreicht und war in Nürnberg in den vergangenen Jahren Führungsspieler. Wir wissen auch, dass er charakterlich sehr gut in unser Team passt."