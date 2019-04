Wer ihn in Giesing trifft, nimmt ihm als höflich wahr, er grüßt stets, beinahe schüchtern. Doch mit der Schüchternheit war es an jenem für ihn sicher prägenden Samstagnachmittag in Braunschweig vorbei: Bekiroglu leistete sich unmittelbar vor Schlusspfiff einen Aussetzer, spuckte Eintrachts Benjamin Kessel in den Nacken. Eine Strafe durch das DFB-Sportgericht gilt als wahrscheinlich. Am Montag wollte sich der Deutsche Fußball-Bund auf Anfrage nicht äußern.