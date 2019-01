Promi-Bild des Tages Sylvie Meis als Direktorin

Moderatorin Sylvie Meis (40) ist ab 14. März 2019 in den deutschen Kinos zu sehen. Die 40-Jährige hat in der Teenie-Komödie "MISFIT" eine Rolle übernommen und nun sind die ersten Szenenbilder veröffentlicht worden. Meis spielt Frau Himmelmann, die Direktorin des Humboldt Gymnasiums. "Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Anfrage bekommen habe [...] Ein tolles Drehbuch und ein toller Cast. Meine Rolle ist für mich etwas ganz Neues [...]", wird sie in der Pressemitteilung zitiert.