Promi-Bild des Tages Serena Williams ganz royal

Bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan (36) waren am Samstag jede Menge Promis vor Ort. Amal und George Clooney, Victoria und David Beckham, Oprah Winfrey, Tom Hardy, James Corden, Idris Elba, Priyanka Chopra und die ehemaligen "Suits"-Co-Stars der Braut waren zum Beispiel unter den Gästen. Auch Tennis-Queen Serena Williams (36) warf sich in einem schicken Kleid in Altrosa in Schale und wurde von Ehemann Alexis Ohanian (35) begleitet.