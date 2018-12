Promi-Bild des Tages Olivia Colman als Königin

Fans warten derzeit gespannt auf die dritte Staffel der Netflix-Produktion "The Crown". Die Serie dreht sich rund um das Leben von Queen Elizabeth II. (92) und deren Familie. Nun hat der Streamingdienst Fotos veröffentlicht, auf denen die Schauspielerin Olivia Colman (44, "The Favourite") in ihrer Rolle als die britische Monarchin zu sehen ist. Neben ihr steht ihr Kollege Tobias Menzies (44, "Game of Thrones"), der in der Serie Prinz Philip spielen wird.