Promi-Bild des Tages Joop auf dem Weg zur Klum-Feier?

Wer den Klum-Kosmos wenigstens ein bisschen verfolgt, der dürfte bei diesen Hashtags hellhörig werden. Denn Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) werden sich am Wochenende vor Capri das Jawort geben. Die Zeremonie soll auf einer Yacht stattfinden - bevor die rote Sonne im Meer versinkt. Unterdessen stimmte auch die Model-Mama auf das bevorstehende Event ein. In ihren jüngsten Instagram-Fotos zeigte sich Klum ausschließlich ganz in Weiß.