Promi-Bild des Tages Jérôme Boateng feiert Kindergeburtstag

Auf dem Instagram-Schnappschuss des Fußball-Nationalspielers hat sich Boateng mit seinen drei Kindern am üppig geschmückten Batman-Tisch versammelt. Vor dem Geburtstagskind steht ein Kuchen mit drei brennenden Kerzen. Doch viel auffälliger: Im Hintergrund hängen nicht nur unzählige Fledermäuse an der Wand, sondern auch ein großes Plakat, auf dem Jermár in einem Batman-Kostüm zu sehen ist. Zu einem weiteren Bild hat der stolze Vater folgende Glückwünsche an seinen Sohn verfasst: "Alles Gute, mein kleiner König Jermár. Es ist toll, dich wachsen zu sehen. Ich bin gespannt, was die Zukunft für dich bereithält - ich werde immer für dich da sein."