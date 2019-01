Promi-Bild des Tages Ist Daniela Katzenberger etwa schwanger?

"Heute, vor genau 4 Jahren, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. (Extra an Silvester, wegen dem Sekt und so)", beginnt der TV-Star seinen langen Post. Damals sei sie am Silvestermorgen in den Drogeriemarkt gelaufen und habe sich fünf Tests kaufen wollen. Unglücklich sei nur der Zufall gewesen, dass sie dort eine Bekannte ihrer Mutter getroffen habe und somit Facebook und Co. schon Bescheid gewusst hätten, ehe sie wieder zu Hause angekommen war. Töchterchen Sophia kam im August 2015 zur Welt, im Sommer 2016 gaben sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis das Jawort.