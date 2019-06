Promi-Bild des Tages Donald Trump busselt Angela Merkel

Vorbei scheinen also die Zeiten, wo beide sich emotionslos gegenübersaßen. Berühmt wurde die Szene 2017 beim Staatsbesuch Merkels in Washington, als Trump, trotz mehrfacher Aufforderung durch Fotografen und Merkel selbst, den Handschlag demonstrativ verweigerte und grimmig und unbeirrt in die Kameras blickte.