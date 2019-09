Promi-Bild des Tages Daniela Katzenberger im Ballon-Himmel

Daniela Katzenberger (32) hat heute einen neuen Party-Rekord aufgestellt. Die TV-Blondine war in Köln in einem Spielzeugladen zu Besuch und befüllte in nur 40 Sekunden ganze 40 Ballons mit Luft. Ihre Tochter Sophia feierte zwar erst Ende August ihren vierten Geburtstag. Doch die nächste Party steht schon in den Startlöchern: Katzenberger wird am 1. Oktober 33 Jahre alt. Eine Schnapszahl, die natürlich gefeiert werden muss.