Adela Smajic

"Wer ist das?", sagt Julian F.M. Stoeckel. Mehr nicht: Höchststrafe für einen TV-Promi.

Elene Lucia Ameur

"Zur Erklärung für das Bildungsbürgertum, welches noch vereinzelt in Deutschland anzutreffen ist: Es gibt eine Seifenoper, die heißt 'Berlin – Tag & Nacht'. All diejenigen, die eher ARTE, ZDF & Co. schauen: Das ist eine Serie, in der sich junge Leute dabei filmen lassen, wie sie ihren Alltag verbringen. Ich kannte die Dame nicht, bis sie bei einem meiner letzten Flüge hinter mir saß und in einer Mischung aus Ghetto-Slang und Rapper-Attitüten über ihre Teilnahme bei 'Promi Big Brother' sprach. Ich wusste es also schon vorher!", so Julian F.M. Stoeckel.

Senay Güler

"Entspricht in etwa meinem Bekanntheitsgrad vor dem Dschungelcamp! Als Berliner siehst man den vollbärtigen DJ regelmäßig auf Partys und Events – ob das reicht, um bundesweit das Publikum zu unterhalten und abzuholen, wird sich zeigen", findet der 33-Jährige.

Udo Bönstrup

Julian F.M. Stoeckel sieht Potenzial: "Udo Bönstrup kenne ich schon sehr viele Jahre! Ich habe auch schon in einem YouTube-Video für seinen Channel mitgemacht. Die letzten Jahre ist es eher etwas ruhiger um ihn und seine Person geworden. Aber ich glaube, dass er ein sehr lustiger Sidekick für viele Kandidaten sein kann."

Mischa Mayer

"Mischa Mayer klingt wie Max Mustermann – wobei ich sagen würde: Max Mustermann kennt JEDER! Seine größte Errungenschaft im Trash-TV ist seine Teilnahme bei 'Love Island'. Jaaaaa und er trainiert. Super, mega – Klasse und ähm… Ja… Also… Na gut… Also…", so Stoeckel.

Saskia Beecks und Jenny Frankhauser

Julian F.M. Stoeckel: "Saskia Beecks kenne ich nicht. Wer ist das? Achso, dass ist die, die jetzt schon vor der Teilnahme ihre Kündigung eingereicht hat. Auch eine tolle Aktion. Dafür kommt aber Jenny Frankhauser. Zum Glück, sonst wäre uns ja wahnsinnig viel entgangen."

Simone Mecky-Ballack

"Simone Ballack kennen wir natürlich alle durch ihren berühmten Ehemann! Fußballer, besser noch Fußball-Ikone… Sie war die Frau von Ballack. Aber das ist, glaube ich jetzt, auch schon alles! Oder?", sagt Julian F.M. Stoeckel.

Katy Bähm

Julian F.M. Stoeckel: "Als ich mit 18 Jahren meine ersten Schritte im Showgeschäft gemacht habe, war es wahnsinnig schwierig, wenn man nicht hetero war und berühmt werden wollte. Heute kommt kein TV-Format mehr ohne eine Quoten-Tunte aus. In unserem Fall ist es Katy Bähm. Die Frage ist: Darf sie geschminkt ins 'Big Brother'-Haus gehen oder nicht? Weil als 'Junge' sieht sie weder besonders schön noch besonders aufregend aus und man wird sie unter 15 anderen Leuten gar nicht zuordnen können. Der PR-Wert wäre nach der Teilnahme gleich null!"

Ramin Abtin

Im Fall Ramin Abtin kann sich Julian F.M. über Sat.1 nur wundern: "Den kenne ich nicht."

Werner Hansch

"Werner Hansch ist der älteste Teilnehmer aller Reality-TV Formate! Mit 81 Jahren möchte er ins 'Big Brother'-Haus gehen! Was er dort vor hat und warum er reingeht, wird er uns hoffentlich berichten?!", so Stoeckel.