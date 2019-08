"Promi Big Brother" ist vorbei Joey Heindle über "PBB": "Dschungelcamp war ein Witz dagegen!"

Joey Heindle (26, "Geschichtenerzähler") hat "Promi Big Brother" endlich hinter sich gebracht - "endlich", weil seine Mitbewohner es dem Sänger nicht gerade leicht gemacht haben. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt Joey, was besonders hart war, für welche Momente er trotzdem dankbar ist, was er von der Beziehung zwischen Tobi und Janine hält und wie es mit seinen Hochzeitsplänen aussieht.