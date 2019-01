So funktioniert das Projekt "Vermieter mit Herz"

Und so funktioniert die Wohnungsvermittlung: Ab 7. Januar können sich potenzielle Vermieter bei der Organisation melden, per Telefon (% 089 55169-800, erst ab Montagmittag freigeschaltet) oder per Mail über das Kontaktformular auf der Website melden. Der hauseigene Vermieterservice veröffentlicht die Angaben auf Plattformen, die nur Caritas-Mitarbeiter einsehen können. Einzugsbereich ist vorzugsweise die Stadt und der Landkreis. Wie der Vermieter kontaktiert werden möchte, entscheidet er selbst. Weitere Schritte, wie die Besichtigung, vereinbaren die Parteien.