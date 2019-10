Programm vorab nicht öffentlich Tausend Polizisten schützen William und Kate in Pakistan

Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) starten am Montag in Islamabad ihre fünftägige Pakistan-Reise. Um das Paar zu schützen, sollen 1.000 Polizisten im Einsatz sein. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge sind die ersten hochrangigen Royals seit 13 Jahren, die dem Land einen Besuch abstatten. Ihre drei Kinder George (6), Charlotte (4) und Louis (1) sollen in England geblieben sein.