München – Auf der Mund-Nasen-Bedeckung steht in den Farben des Regenbogens "Gegen Hass. Bunt. Gemeinsam. Stark". Und wer sich für 13,49 Euro hier eine Maske kauft, der unterstützt den CSD München, der heuer durch den Wegfall von Rathaus-Clubbing, Sponsorengeld und Standlmieten in finanzielle Not geraten ist.