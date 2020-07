Wer sich mit den Frauen unterhält, die auf dem Marienplatz für ein Bleiberecht für Geflüchtete demonstrieren, der kann ihre große Verzweiflung darüber spüren, dass Freundinnen im Kirchenasyl ausharren müssen oder jeden Moment mit ihrer Abschiebung in ein Land rechnen, in dem sie als Lesben Freiwild sind. Und: "Nicht jede hat die Möglichkeit das Land zu verlassen, viele Frauen leiden noch in unserer Heimat und auch uns ist das nicht leichtgefallen, weil wir die zurücklassen mussten, die wir lieben", sagt Olivia.

CSD 2020: Diversity at school

Wann hast du dich geoutet? Wie haben die Leute in der Schule reagiert? Was hat deine Familie gesagt? Das sind typische Fragen, die der Student Marius Weiß (24) von Schülern gestellt bekommt. Er ist Teil des Projekts "Diversity at school".

Die Ehrenamtler waren im vergangenen Jahr in etwa 200 Klassen, um die Schüler in Workshops über queeres Leben zu informieren, mit ihnen zu diskutieren und ihre Fragen zu beantworten. "Uns geht es darum, Akzeptanz zu schaffen. Wenn aufgeklärt wird, nimmt die Diskriminierung ab", sagt Weiß.

CSD 2020: Lesbensalon

Felicitas (54) und ihre Mitstreiterinnen sind solche Frauen, vor denen sich manche fürchten – und die man sich zum Vorbild nehmen sollte. Denn oft seit Jahrzehnten kämpfen die feministischen Frauen vom Lesbensalon für Frauenrechte, für die Rechte von queeren Menschen und für die Sichtbarkeit von Lesben - besonders im Alter. "Wir sind zwischen 54 und 90 Jahre alt und unser Thema ist das bunte Alter", sagt Felicitas.

Sie können von Zeiten erzählen, als "Lesbe" noch ein Schimpfwort war und die Frauenbewegung der 1960er sich bewusst entschieden hat, sich diesen Begriff zurückzuholen und positiv zu besetzten. Die Frauen vom Lesbensalon nennen sich selbst mit einem Augenzwinkern Sapphos, auch so ein alter Begriff für eine Frauenliebende. Das kommt von der antiken Dichterin Sappho, die auf Lesbos gelebt und gewirkt hat.

CSD 2020: NY.Club

Seit 30 Jahren ist der NY.Club nicht nur ein Ort zum Tanzen und Knutschen, sondern auch ein Schutzraum. Waren hier früher die Schwulen noch unter sich, hat sich der Club mittlerweile geöffnet "für alle, die gerne mit Menschen feiern", wie es Markus Wittig unter einer Discokugel in der Sendlinger Straße stehend so schön sagt.

Doch auch der NY.Club leidet massiv unter Corona. "Wir Clubs waren die ersten, die schließen mussten und werden die letzten sein, die öffnen dürfen", sagt Wittig. Die Altersvorsorge, die Chef Ken Koch derzeit in den Club pumpt, reicht noch bis Ende des Jahres. "Dann schaut es düster aus", sagt Wittig. Im Livestream am Samstagabend konnten die Fans des legendären Clubs wenigsten ein Stünderl ein NY-Gefühl haben, denn live aus dem Club wurde ein DJ-Set gespielt.

CSD 2020: Münchner Löwen Club MLC

Leder, Rubber, Sportswear, Handwerker, Hündchen: Bei den Münchner Löwen darf jeder seinen Fetisch leben. Nur: "Wir leiden natürlich extrem unter den Einschränkungen, weil unser Clubhaus seit dem Lockdown geschlossen ist", sagt Petplayer Alpha.



"Wir haben hier natürlich eine sexuelle Botschaft, aber mit Anstand", sagt Eddy, der Leder trägt. "Beim Fetisch geht es ja ums angezogen sein." Die Menschen in der Sendlinger Straße haben auf jeden Fall viele Fragen und die Hemmschwelle ist auch gleich niedriger, weil Alpha gar so ein lieber Hund ist.

CSD 2020: S'AG – Safety-Aktionsgruppe

Wenn nicht gerade eine Pandamie die Welt im Griff hat, ziehen die Ehrenamtler von der Safety-Aktionsgruppe durch die schwulen Bars und Clubs. "Wenn du Leute was getrunken haben und lockerer werden, dann trauen sie sich, auch Fragen zu stellen", sagt einer der Ehrenamtler.

Um drei Hauptthemen geht's den Herren mit den sehr blauen Jacken: Kondome, Prep – also Vorsorge vor einer möglichen HIV-Infektion – und Therapie bei einer Infektion. Solange sie ihre Kondome und Kaubonbons nicht im Münchner Nachtleben verteilen können, tanzen sie gutgelaunt in der Fußgängerzone.

