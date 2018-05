München - Morgens am Ostbahnhof: mal wieder schlechte Stimmung. Um kurz nach 8 Uhr kommen an Gleis 2 die Pendler aus Erding und Markt Schwaben an – auch Tage nachdem der Güterzug in Riem entgleist ist, sind sie immer noch von Ausfällen und Verspätungen betroffen.