Süle zeigte sich zuletzt zufrieden mit der Reha

Nach seinem Kreuzbandriss im Oktober vergangenen Jahres arbeitete Süle in den vergangenen Wochen wieder auf dem Trainingsplatz. Die Reha verlief bis dato überraschend positiv, wie der 24-Jährige zuletzt in einem Interview mit dem Sport Informationsdienst (SID) erzählte. "Unsere medizinische Abteilung hat das auch selten erlebt, dass ein Knie überhaupt nicht reagiert. Es wurde in der ganzen Reha nicht einmal dick", so Süle noch am Donnerstag.