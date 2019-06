Der Münchner tauchte gegen 2 Uhr morgens in dem Sexclub in der Landsberger Straße auf. Dabei nörgelte der Gast ständig an den Frauen herum, die im "Red One" ihre Dienste anboten. Der Freier beschwerte sich schließlich bei einem der Mitarbeiter des Nachtclubs. Es gebe zu viele Osteuropäerinnen in dem Etablissement, klagte er. Die Rumäninnen würden den Frauen aus Deutschland den Job wegnehmen, behauptete der 60-Jährige.