Das Bündnis will zum einen den bereits organisierten Gegnern der "Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme" (SEM) einen koordinierten Zusammenschluss von Befürwortern entgegenstellen. Zum anderen soll es die Stadt dazu bringen, die Untersuchungen für die SEM voranzutreiben. Dann könne man immer noch Entscheidungen treffen, so Bündnissprecher Christian Stupka von der Stattbau. Derzeit ist eine SEM in Johanneskirchen/Daglfing geplant (SEM Nordost). Die Entwicklungsmaßnahme in Feldmoching (Nord) hat das Rathaus wegen Protesten ausgesetzt.