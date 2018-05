Pro-Asyl-Chef im Interview Anker-Zentren: "Seehofer setzt auf Zermürbung"

Helfen die Zentren dabei, Asylverfahren zu beschleunigen?

Nein, sie erwecken aber die Illusion, dass man die Menschen, die kommen, so schnell wieder los wird. Das ist eine Fehlannahme. Abschiebungen in Herkunftsstaaten sind wegen der Menschenrechtsituation dort, siehe Afghanistan, nicht möglich. Massenlager ändern daran nichts. In diesen Zentren entziehe ich Menschen ohne Grund ihre Freiheit.