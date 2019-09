Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz: Joop war dabei

Joop und Klum sind nicht erst seit ihrer gemeinsamen Zeit bei "Germany's next Topmodel" befreundet. Schon Jahre zuvor haben sie sich bei einer Halloween-Party in New York angefreundet. Der Modedesigner hat die vierfache Mutter mit verschiedenen Männern an ihrer Seite erlebt - und kennt sie mittlerweile ziemlich gut.