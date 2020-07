Bei der finalen Punktevergabe flossen bei der Sängerin dann sogar Tränen. "Ich fühle mich so fehl am Platz, dass ich mich einfach auch sehr unwohl fühle. Und ich kann nicht jede Woche in die Kamera sagen, bitte ruft für mich an, wenn ich mittlerweile denke: Bitte, ruft nicht mehr an", sagte sie vorab im Einspieler der Sendung.