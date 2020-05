"Manchmal bin ich depressiv", schreiben Sie im neuen Buch. Was meinen Sie damit?

Man ist oft am Ende seiner Kräfte, weil man manchmal nur auf Reisen ist. Wochen- , oft monatelang. Dann arbeite ich fast nur nachts, die Menschen erwarten immer die beste Laune und größtmögliche Energie von einem. Dazu gibt es Massen an Alkohol. Das kann man lange durchhalten, aber irgendwann knallen die Sicherungen durch. Mit Ruhe und viel Schlaf ziehe ich mich meistens selbst aus so einem tiefen Tal. Wenn es gar nicht anders geht, sage ich auch mal Termine ab. Die Dunkelheit gehört zu unserem Leben genauso wie das Licht. Ich denke, da geht es mir nicht besser oder schlechter als anderen auch. Niemand ist immer glücklich.

Ein hoffentlich schöner Sommer steht an. Planen Sie Urlaube?

Tatsächlich werde ich demnächst meinen ehemaligen Chef in München besuchen. Ich habe Schloss Neuschwanstein noch nie gesehen. Da ich auch noch einen Abstecher ins Kloster Andechs machen will und Freunde besuchen möchte, werde ich wohl an die zehn Tage bleiben. Danach geht es dann weiter nach Kärnten zu meinen Eltern. Mein kleiner Hund Tinky ist immer mit dabei.

Wie ist denn das Verhältnis zu Ihren Eltern in Österreich?

Als ich ein Kind war, war es sehr schwierig, was hauptsächlich an mir lag. Ich war ein schrecklich freches Kind. Nicht zu bändigen. Heute telefonieren wir fast täglich und sehen uns ein oder zweimal im Jahr. Sie waren auch schon mal auf meinen Partys und bei meinen Shows und Lesungen. Wir sind fein miteinander.

Die Partys und Shows können derzeit nicht stattfinden. Hat Sie die Corona-Krise finanziell hart getroffen?

Auch mich hat die ganze Sache in Teufels Küche gebracht. Die Welt, die ich mir 20 Jahre lang erschaffen habe, gibt es nicht mehr. Alles, wofür ich lebte, alles, was ich liebte, ist einfach weg. Untergegangen wie Atlantis. Momentan halte ich mich mit dem Verkauf meiner Bücher und Jobs beim Radio und Fernsehen über Wasser. Der privilegierte Luxus ist aus meinem Leben verschwunden, aber darum trauere ich nicht. Es tut mir gut, mich zu erden und mit Verzicht und Entbehrung zu leben. Es ist wie eine Heilung auf gewisse Art und Weise.

Man würde sich in der Showbranche eh nur prostituieren, berichten Sie im Buch. Da muss man als Leser schmunzeln.

Wenn man wie ich für Fernsehsender, Produktionsfirmen oder große Clubs arbeitet, ist man die Hure seiner Arbeitgeber. Man erwartet gerade von Dragqueens eine ganz bestimmte Rolle und ein Klischee zu erfüllen. Da ich ja Geld verdienen muss, gebe ich meinen Körper diesen ganzen Wahnsinn hin. Meinen Geist bekommen sie aber nicht. Und der ist ehrlich gesagt auch nicht gefragt. Man will den Gutelaunebären und keine Bestsellerautorin mit politischer Einstellung oder kunsthistorischem Wissen. Ich soll die Leute unterhalten und mich nicht mit ihnen unterhalten. Wenn man diese Regeln kennt und beachtet, kommt man aber gut klar damit. Man muss wissen, welchen Preis man zu bezahlen hat und darf sich hinterher nicht beschweren. Was ich übrigens nie tun würde. Ich liebe meinen Job.

Nina Queer: "Sie ist wieder da" (Nibe Media, 243 S., 19,95 Euro)