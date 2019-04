Für die Preußen-Studenten ist das Lernen indes keine Doppelbelastung, sondern vielmehr Stütze im harten Fußballgeschäft. "Einmal hat man das Sportliche, was sehr, sehr körperlich ist, was einen total erschöpfen kann. Studieren ist ja eher was für den Kopf. Das kann eine Ablenkung sein, gerade, wenn es schlecht läuft", erzählte Kittner jüngst in einer Reportage von Magenta Sport.