Kovac: Rafinha wird seine Minuten bekommen

13.47 Uhr: Kimmich wird gegen Liverpool im Rückspiel fehlen - eine Chance für Rafinha, der zuletzt nur selten zum Zug kam. "Wir sind in einer Situation, in der wir aufholen müssen. Da versucht man natürlich schon, einen gewissen Stamm einzuspielen. Rafa hat zuletzt in Frankfurt über 90 Minuten gespielt. Wir versuchen ihn heranzuführen, aber es ist immer vom Spielverlauf abhängig. In den nächsten Wochen wird er seine Minuten bekommen", sagt Kovac, der außerdem die starke Defensiv-Leistung von Kimmich lobt.

13.45 Uhr: Nach dem Spiel gegen Liverpool gab Kovac zu, dass seine Mannschaft auf Zeit gespielt habe. Der Bayern-Coach relativiert nun. "Ich bin mir meiner Aussage bewusst. Vielleicht war das unnötig, dumm oder naiv - ich weiß es nicht. Ich bin einfach ein ehrlicher Mensch. Es gibt auch Mannschaften, die gegen uns von der ersten Minute an auf Zeit spielen", sagt Kovac.

13.42 Uhr: Nochmal zu Hummels: "Er hat eine Erkältung. Manchmal geht es dann sehr schnell, manchmal braucht der Körper länger. Vor allem wenn man viel reist ist das Immunsystem geschwächt und man fängt sich leichter etwas ein", sagt Kovac. Beim verletzten Leon Goretzka ist Abwarten angesagt: "Bei Leon Goretzka müssen wir schauen. Wenn er morgen schmerzfrei trainiert, dann ist er für Samstag eine Option." Arjen Robben hat übrigens immer noch nicht trainiert, bei ihm ist keine Rückkehr abzusehen.

13.39 Uhr: Warum tun sich die Bayern gegen ein Top-Team wie Liverpool defensiv leichter als gegen vermeintlich schwächere Gegner in der Liga? "Wir sprechen das immer wieder an. Uns ist es egal, um welchen Wettbewerb es geht. Für die Jungs ist es in der Champions League natürlich noch einmal eine ganz andere Konzentration", meint Kovac: Der entscheidende Faktor ist immer die Bereitschaft, mit und gegen den Ball Verantwortung zu übernehmen. Am Ende ist es eine Kopfgeschichte."

13.37 Uhr: Die starke Defensiv-Leistung gegen Liverpool soll nun auch in der Liga bestätigt werden. "Wenn wir das in der Bundesliga auch so machen, dann sind wir kaum zu stoppen", ist Kovac überzeugt.

Kovac: Wollen im Meisterkampf vorlegen

13.35 Uhr: Nach dem starken Auftritt in Liverpool richtet Kovac den Fokus nun klar auf die Bundesliga: "Wir müssen in der Bundesliga nachlegen und das, was unter der Woche war, jetzt hinter uns lassen. Aus dem Spiel gegen Liverpool können wir viel mitnehmen, auch für das Spiel gegen die Hertha. Wir wollen im Meisterkampf vorlegen und mit dem BVB zumindest bis Sonntag gleichziehen."

13.33 Uhr: Die Champions-League-Reise haben die Bayern gut überstanden: "Es sieht so aus, dass soweit alle gut drauf sind. Kleine Blessuren gibt es immer. Der einzige Spieler, der heute nicht mittrainiert hat, war Mats Hummels. Er ist erkältet. Jérôme Boateng war wieder mit dabei, für Samstag sieht es gut aus", kündigt Kovac an.

13.32 Uhr: Da ist er ja! Zusammen mit Pressesprecher Dieter Nickles betritt der Bayern-Coach das Podium.

13.27 Uhr: Die Bayern wollen im Meisterkampf am Samstag gegen Hertha BSC vorlegen - doch in den beiden bisherigen in dieser Saison konnten sich die Münchner nicht innerhalb von 90 Minuten durchsetzen. Tut sich das Team von Niko Kovac übermorgen leichter?

13.25 Uhr: Servus und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Gleich tritt Niko Kovac vor die Presse und stellt sich den Fragen der Journalisten - bleiben Sie dran!