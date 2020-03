Preplayoffs in der DEL: Wer wird Gegner des EHC München?

Wer der Gegner im Viertelfinale (ab 18. März) sein wird, wird nun in den Preplayoffs ermittelt. Da treten die Nürnberg Ice Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg und der ERC Ingolstadt gegen die Augsburger Panther (Mittwoch, 19.30 Uhr/MagentaSport) in einer Best-of-three-Serie an.