Premierminister in Quarantäne Kanadas First Lady Sophie Grégoire mit Coronavirus infiziert

Das Coronavirus greift weiter um sich. Auch Kanadas First Lady, Sophie Grégoire (44), leidet derzeit unter Covid-19. Das gab in der Nacht auf Freitag das Büro ihres Mannes, Premierminister Justin Trudeau (48), bekannt. Demnach habe sich seine Frau am Mittwoch leicht krank gefühlt und sei anschließend getestet worden. Sie habe leichtes Fieber gehabt, das mittlerweile wieder verschwunden sei, und befinde sich zuhause.