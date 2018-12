Salihamidzic schaltet auf Angriff

In einem Interview hatte sich der einstige Bayern-Spieler kürzlich verbal Luft verschafft, Kritikern kontra gegeben und Interesse an einem Vorstandsposten beim Rekordmeister bekundet. "In meiner bisherigen Arbeit habe ich wahrscheinlich mehr bewegt als meine Vorgänger in ihrer gesamten Amtszeit beim FC Bayern", sagte der Bosnier. Direkter Vorgänger als Sprtdirektor beim FC Bayern war Matthias Sammer von 2012 bis 2016, davor war Christian Nerlinger vier Jahre im Amt.