Premiere bei "FameMaker" Tom Neuwirth moderiert Raab-Show: Was passiert mit Conchita Wurst?

Zudem existiert der Künstler WURST, den Neuwirth offiziell im März 2019 vorstellte. Seine beiden Künstlerrollen Conchita und WURST sind seither zu trennen. Während Conchita für schillernde TV-Momente sorgt, erobert WURST als Musiker die Elektropop-Szene. Im Oktober 2019 erschien sein Album "Truth Over Magnitude". Dabei gelingt dem Künstler, der in dieser Rolle ohne Perücken oder feminine Kleider auftritt, etwas, das Conchita auf diese Weise bislang verwehrt bleiben sollte. In seinen Texten gibt er Einblicke in das Leben des Mannes hinter all der Kunst - Tom Neuwirth.