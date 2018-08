Das Oktoberfest bietet erstmals die Gelegenheit, diese besonderen Talente Münchner Polizisten unter realistischen Bedingungen zu testen. Die Super-Recogniser werden nicht nur in der Wiesnwache am Überwachungsmonitor das Geschehen beobachten, geplant ist auch, dass sie beispielsweise am Haupteingang nach Verdächtigen spähen.