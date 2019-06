Eigentumswohnungen

Sieben Prozent mehr Umsatz sind beim Verkauf von Münchner Eigentumswohnungen geflossen, obwohl auch hier weniger Verträge geschlossen wurden. Weil - was auch sonst - auch hier die Preise schon wieder massiv angezogen haben. Beim Neubau in durchschnittlicher Lage kostete der Quadratmeter schon knapp unter 8.000 Euro, bei guter Lage im Schnitt sogar 8.300 Euro. Ein rasanter Sprung gegenüber 2017.



Jedes Jahr seit 2007 steigt der Preis für Neubauwohnungen in München, und zwar egal, ob in durchschnittlicher oder guter Wohnlage. 2018 kletterte der Quadratmeterpreis in guter Lage im Schnitt auf rund 8.300 Euro. Grafik: Marktanalyse 2018, Gutachterausschuss

Der Trend bei Bestandswohnungen lässt sich in der Grafik ganz unten gut ablesen. Die neueren Wohnungen (Baujahr 2000 bis 2012) sind freilich einen Sprung teuer als ältere Baujahre (deren Preise seit 2009 allesamt hochgehen). 2018 lag er bei um die 7.500 Euro, gut 800 Euro höher als nur ein Jahr davor.



Vergleichsweise am günstigsten sind Bestandswohnungen aus den 1960er und 1970er Jahren. Mittelteuer sind die aus den 1950ern – und am teuersten die ab dem Millennium. Nach oben gehen die Quadratmeterpreise aber bei allen. Grafik: Marktanalyse 2018, Gutachterausschuss

Einfamilienhäuser & Co.

Glücklich ist, wer in München ein noch unbebautes Baugrundstück für ein Einfamilien-, Reihen- oder Doppelhaus zu verkaufen hat. 2018 nämlich sind aus solchen Verkäufen satte 21 Prozent mehr erlöst worden als im Jahr zuvor. Bei schon fertigen Reihen- und Doppelhäusern haben die Experten Preissprünge von bis zu zehn Prozent ermittelt.

Dass sich an dem Trend nach oben in absehbarer Zeit viel ändert? Ist nach dieser Datenlage nicht zu erwarten. Detailliertere Zahlen will Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) am Mittwoch zusammen mit dem Gutachterausschuss vorstellen.

Lesen Sie auch: Stadt will System der Mietförderung vereinfachen