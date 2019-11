Die Brüder Niklas möchten nicht missverstanden werden. "Wir haben nichts gegen Konkurrenz, solange sie sich an die bestehenden Regeln hält, an die sich eben alle halten müssen", sagt Adrian Niklas. Ob er es akzeptieren würde, wenn Uber nach allem, was bisher passiert ist, sich als legale Konkurrenz auf dem regionalen Taximarkt aufstellen würde? "Also ich bin mir ziemlich sicher: Wenn Uber sich an die Regeln halten müsste, würde das Unternehmen automatisch vom Markt verschwinden."

"Taxi Deutschland" verklagt zum zweiten Mal "Uber"

Schon im ersten Verfahren hatte das Frankfurter Oberlandesgericht geurteilt, dass die Smartphone-App "Uberpop", mit der man Uber-Fahrdienstleister bestellt, rechtswidrig sei. Dieses erste Urteil stammt vom Juni 2016. Es sei eine "unlautere Geschäftshandlung", so das Gericht im Wortlaut, da die Fahrer keine Genehmigung besäßen, die in Deutschland zur Personenbeförderung gemäß §2 PBefG notwendig sei. "Taxi Deutschland" trat damals bei diesem Verfahren als Kläger auf (Az. 6U 73/15).

Doch das Fahrdienstleistungs-Angebot des US-Unternehmens bestand nach dem Urteil weiter. Also verklagte Taxi Deutschland ein weiteres Mal Uber vor dem Frankfurter Landgericht im Juni 2019. Der Vorwurf: Uber Europa, mit Sitz in Amsterdam (Firmenname hier "Uber B.V.") halte sich weiterhin nicht an die Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes. Das Unternehmen habe weiterhin keine Genehmigung, um Fahrgäste zu befördern.

Ein weiterer Vorwurf: Uber vermittle direkt Fahraufträge an die Fahrer, was nach deutschem Recht nur in einer Firmenzentrale erlaubt sei. Dabei werde gegen die gesetzlich vorgeschriebene "Rückkehrpflicht" zum Betriebssitz nach Ende eines Auftrages verstoßen.

