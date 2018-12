Wo verbringt er Weihnachten? "In London", verriet er. Mit Banksy und Co. hat Kronsbein den richtigen Riecher gehabt. Auch seine nächste Idee dürfte für Furore sorgen: Ab 24. Januar werden die Werke des ehemaligen und einst bekanntesten Kunstberaters Helge Achenbach gezeigt. Dieser ist nun, nachdem er wegen Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt und aus dem Gefängnis entlassen wurde, selbst unter die Künstler gegangen und stellt seine Werke dann erstmals in der Galerie Kronsbein aus.