Robert Reisinger nicht bei "Blickpunkt Sport"

Wie der BR am Sonntagabend in der Sendung "Blickpunkt Sport" mitteilte, hatte der Präsident der Sechzger kurzerhand ein exklusives Interview mit dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender abgesagt. Nicht auszuschließen, dass auch die jüngsten Ereignisse in Giesing Thema gewesen wären.