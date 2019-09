In der 2. Liga hatte vor knapp zehn Jahren alles angefangen, in der Eissporthalle, jetzt spielt man vor fast 7000 Zuschauern im Audi Dome, wohl in zwei Jahren im noch sehr viel größeren SAP Garden. Und dazu all die Erfolge. "Wie viele Meisterschaften haben wir gewonnen?", fragt Hoeneß, "Zwei? Drei?" Der neben ihm sitzende Geschäftsführer Marko Pesic bestätigt: "Drei." Kann man schon mal durcheinander kommen bei all den Meistertiteln in diesem Verein.