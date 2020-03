München - Mit Mundschutz und Handschuhen ausgestattet erschien eine Delegation des FC Bayern Basketball am Donnerstagnachmittag an der zentralen Ausgabe der Münchner Tafel an der Großmarkthalle. Kapitän Danilo Barthel, Paul Zipser, Geschäftsführer Marko Pesic und auch Vereinspräsident Herbert Hainer packten dort mit an und verteilten Lebensmittel an Bedürftige.