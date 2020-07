Schuster: "Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten"

Glauben Sie, dass der Tag kommen wird, an dem die Polizei Synagogen nicht mehr rund um die Uhr schützen muss?

Ich hoffe es. Ich zähle mich nicht zu den Pessimisten, aber ich glaube nicht, dass ich diesen Tag noch erleben werde.

Sie haben kürzlich die bemerkenswerten Sätze gesagt: "Wir haben uns in Deutschland viel zu gemütlich eingerichtet. Ein bisschen Antisemitismus, ein bisschen Rassismus, ein bisschen Islam-Feindlichkeit – ist doch alles nicht so schlimm." Sind die Deutschen wirklich zu bequem, wenn es um den Schutz von Minderheiten geht?

Beim Thema Klima sind sie es nicht. Ich glaube, es liegt in der menschlichen Natur, dass Ereignissen, die uns nicht direkt betreffen, oft nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wenn wir zum Beispiel von einem weit entfernten Erdbeben hören, nehmen wird die Nachricht zur Kenntnis. Wir sind erschüttert über die Opfer, aber – und das muss wohl jeder, auch ich, selbstkritisch eingestehen – man sagt sich: Das betrifft mich ja nicht direkt. So ist es auch ein bisschen mit Angriffen auf jüdische Menschen und jüdische Einrichtungen, aber auch auf Muslime, Sinti und Roma oder andere Minderheiten. Diese Vorfälle werden im Ausland durchaus wahrgenommen und ich meine, sie schaden dem Ansehen der Bundesrepublik in der Welt.

Sie sind auch Vizepräsident des World Jewish Congress, dem weltweiten Zusammenschluss der nationalen Dachverbände der jüdischen Gemeinden. Blicken Sie für uns doch einmal über den deutschen Tellerrand hinaus – wie steht es um die Situation der Juden in der Welt, einmal abgesehen von Israel? Unterschiedlich. Was für Deutschland spricht, ist, dass bislang alle Regierungen – und ich hoffe natürlich, das bleibt so – ein ganz klares Bekenntnis zu jüdischem Leben in Deutschland abgegeben haben. Das waren und sind keine Lippenbekenntnisse. Diese Situation ist in vielen Ländern auf der Welt nicht so.

Israel steht gerade wieder in den Schlagzeilen wegen der möglichen Annexion eines Teils des Westjordanlandes. Wie ist Ihre Meinung zu dem Thema?

Ich möchte vorwegschicken, dass ich als Zentralratspräsident die jüdische Gemeinschaft in Deutschland vertrete. Ich bin nicht der diplomatische Vertreter des Staates Israel. Ebenso wie es in der deutschen Gesamtbevölkerung unterschiedliche Haltungen zu diesem Thema gibt, so sind auch die Einstellungen von Jüdinnen und Juden hierzulande verschieden. Was man nicht verkennen darf: Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Die Regierung wurde von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt. Das heißt, dass auch die Mehrheit hinter dieser Regierung steht. Die Mehrheit, das sind wiederum aber nicht alle. Es gibt durchaus eine Opposition in Israel – und viele Menschen stehen den Plänen der Regierung kritisch gegenüber. Von hier aus, aus 3.500 Kilometern Entfernung, stellt sich die Situation aber auch anders dar als für die Menschen, die vor Ort leben. Noch hat es keine Entscheidung Israels zum Thema Westjordanland gegeben. Ebenso wenig sind Details der Pläne bekannt. Daher hat mich auch der vorauseilende Beschluss des Deutschen Bundestages dazu irritiert.

US-Präsident Donald Trump, man mag ihm vieles vorwerfen, ist ein Freund Israels. Wird das in der jüdischen Bevölkerung in Deutschland auch so wahrgenommen?

Auch in der jüdischen Bevölkerung Deutschlands gibt es wohl – wie überall in der Welt – unterschiedliche Meinungen zur Politik Trumps.

Im November 2019 kam es bei den Vereinten Nationen (UN) zu einer denkwürdigen Abstimmung. An einem Tag wurden acht Resolutionen gegen Israel verabschiedet – keine gegen eines der anderen 192 UN-Mitgliedsländer. Sieben dieser acht Resolutionen stimmte Deutschland zu. Verstehen Sie dieses Verhalten?

Es gibt drei Varianten: Ich kann zustimmen, ich kann ablehnen, ich kann mich enthalten. Keine Frage, ich hätte von der Bundesrepublik ein anderes Abstimmungsverhalten erwartet.

Ist der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen ein Antisemit?

Ich bin kein Mensch, der den Begriff des Antisemiten schnell in den Mund nimmt. Wenn Sie mich fragen würden, ob er ein Freund Israels ist, dann denke ich nicht. Ich könnte mir eine neutralere und damit objektivere Besetzung dieses Postens vorstellen.

70 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland – wie fällt die persönliche Bilanz von Dr. Josef Schuster aus?

Der Zentralrat wurde gegründet als Organisation, die die in Deutschland nach dem Krieg gestrandeten jüdischen Menschen unterstützen sollte. Zum einen in der Zeit, die sie in Deutschland sind, zum anderen bei der Ausreise, sei es nach Israel, in die USA oder anderswohin. Man ging vor 70 Jahren nicht davon aus, dass sich jüdisches Leben in Deutschland wieder etablieren würde. In den 1970er Jahren kam es dann zu einem Umdenken, dessen Vorreiter Werner Nachmann war, der damalige Vorsitzende des Zentralrats. Es ging darum, wieder aktiv jüdisches Leben in Deutschland zu fördern. Der Zuzug sogenannter jüdischer Kontingentflüchtlinge aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion in den 1990er Jahren hat den jüdischen Gemeinden einen deutlichen Zuwachs an Mitgliedern beschert. Dadurch kann jüdisches Leben in Deutschland dauerhaft als gesichert betrachtet werden. Mir ist für die Zukunft überhaupt nicht bange.

Was wäre Ihr größter Wunsch für die nächsten 70 Jahre?

Ich wünsche mir, dass jüdisches Leben in Deutschland als selbstverständlich angesehen wird. Dass Juden nicht mehr als etwas Exotisches betrachtet werden, sondern als selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft und der deutschen Kultur. Und wenn das irgendwann ohne Polizeischutz gehen sollte, dann wäre mein Traum perfekt.

