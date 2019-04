Wie sich die Zahlen im vergangenen Jahr genau entwickelt haben, will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag (12.00 Uhr) bei der Präsentation der neuen Einbürgerungsstatistik vorstellen in München. Dabei sein sollen auch sieben eingebürgerte Gäste. Sie kommen aus dem Iran, Indien, Russland, Südafrika, Polen, Afghanistan und Österreich.